أثار ردود فعل متفاوتة.. محامي ترامب السابق يحلق ذقنه في صالة تناول الطعام بمطار جون كينيدي

2021/08/26 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل رودي جولياني على حلاقة ناعمة، ونعني ذلك حرفياً.إذ أنه حلق ذقنه أثناء جلوسه في منطقة تناول الطعام في صالة دلتا بمطار جون كنيدي.تناول أولًا حساء سرطان البحر.ثم بدأ بالحلاقة.

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