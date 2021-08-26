عملية لجهاز مكافحة الإرهاب تطيح بـ

2021/08/26 | 19:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعملية في أربيل.

وقال رسول في بيان، 26 آب/أغسطس، إنّ "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، حيث تمكن شجعان الجهاز بالتنسيق مع مُكافحة الإرهاب في مُحافظة أربيل من إلقاء القبض على ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب في التنظيم".

وأضاف رسول، أنّ "المطلوب يكنى (أبو منصور) وكان يتحرك بهوية مزورة".

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