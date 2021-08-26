2021/08/26 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية فتاة "جسر الجادرية" تتفاعل..قريب الضحية يروي تفاصيل موتها ويكشف القاتل (فيديو) - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية فتاة "جسر الجادرية" تتفاعل.. قريب الضحية يروي تفاصيل موتها ويكشف القاتل (فيديو) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية فتاة "جسر الجادرية" تتفاعل.. قريب الضحية يروي تفاصيل موتها ويكشف القاتل (فيديو) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).