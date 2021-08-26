صحة ذي قار توضح حقيقة ايقاف رواتب موظفيها العقود

2021/08/26 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة ضحة ذي قار، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله عن ايقاف رواتب موظفيها من ذوي العقود.

وقال مدير عام الدائرة، سعدي الماجد، في بيان تلقته _بغداد اليوم) إنه "ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من إيقاف رواتب العقود في دائرة صحة ذي قار"، مؤكدا أن "هذه الأخبار غير صحيحة وان الرواتب مستمرة ولا صحة لايقافها وسيتم صرفها وفق الإجراءات القانونية المعتادة".

ودعا: "وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي غلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم نقل الأخبار غير الصحيحة خدمة للصالح العام".

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