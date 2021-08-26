2021/08/26 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت الأنباء حول عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم الخميس في محيط مطار كابل، حيث ذكرت مصادر في حركة طالبان إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا جراء الانفجار، فيما أفادت مصادر بريطانية بسقوط 11 شخصا.

بينما قال المتحدث باسم “البنتاغون” على تويتر إن “عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل غير واضح حتى الآن”، أكدت مصادر في حركة طالبان أن ما لا يقل عن 13 قتلوا جراء الانفجار خارج مطار كابل.

وقال مصدر لسكاي نيوز عربية إن ” حصيلة التفجيرين وصلت حتى الآن إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 45 آخرين”.

وفي وقت سابق أكد مسؤول في حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة من جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أي عدد، كما أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاغون وقوع انفجارين في محيط مطار كابل، وقال أيضا إن “الانفجار عند بوابة مطار كابل كان نتيجة ’هجوم معقد‘ أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء هجومين انتحاريين في كابل.

من جهته، أكد مستشفى الطوارئ بكابل سقوط عشرات الضحايا، وقال “أكثر من 30 مصابا في انفجاري المطار..



توفي 6 منهم في طريقهم إلى المستشفى”.

وفي الأثناء، نقل مراسلنا عن مصادر بريطانية قولها إن 11 شخصا قتلوا جراء الانفجار الذي جاء في وقت تتسارع فيه جهود عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وقال البنتاغون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مطار كابل الشمالي، فيما قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية في المنطقة.

وقال شاهد عيان لسكاي نيوز “أثناء تجمع عدد من الأفغانيين بعد تدقيق الوثائق المطلوبة من قبل نساء وأطفال ورجال، وقع هجوم انتحاري وبعدها سمعنا إطلاق نار، ويبدو أنه كان هجوما آخر بالتزامن مع الانفجار”.» انضم إلى “قناة السومرية” على يوتيوب الآن، أنقر هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة لانفجاري مطار كابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة لانفجاري مطار كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).