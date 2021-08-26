بعد عملية اخلاء لدور المواطنين.. اخماد حريق في ديالى

2021/08/26 | 19:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع توسعها وانتشارها بعد إخلاء الدور القريبة لتصاعد ألسنة اللهب.

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