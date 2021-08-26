2021/08/26 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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الخميس 26 أغسطس 2021 | 07:46 مساءً

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الكمارك تسهل دخول 61 صهريجا محملا بالاوكسجين الى العراق

اعلنت هيئة الكمارك، الخميس، تسهيل دخول 61 صهريجا محملا بالاوكسجين الى العراق.



وذكرت الهيئة في بيان، ان"مركز كمرك سفوان الحدودي سهل دخول مادة الاوكسجين الطبي والبالغة ٦١ صهريجا للفترة من٢٠/ ٨ ولغاية ٢٦ /٨".



واضافت، ان"ذلك جاء بعد اكمال الاجراءات الكمركية ، لرفد مستشفيات القطر لمواجهة جائحة كورونا فايروس".

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