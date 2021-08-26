2021/08/26 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول في حركة طالبان، مقتل 13 شخصاً على الأقل بينهم أطفال، جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل.ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، أن “13 قتيلاً على الأقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 13 شخصاً بينهم أطفال في انفجار محيط مطار كابل المركز الخبري الوطني.

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