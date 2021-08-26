الداخلية: تشكيل فريق عمل من إجرام بغداد للوصول إلى قاتلي الفتاة (نورزان)

2021/08/26 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين من مكافحة اجرام بغداد للتوصل الى منفذي جريمة قتل الفتاة (نورزان) في العاصمة.وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "منذ اللحظة الأولى لوقوع حادثة مقتل الفتاة (نورزان) في العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين من مكافحة اجرام بغداد للتوصل الى منفذي جريمة قتل الفتاة ومعرفة ملابسات هذا الحادث".وأضاف معن أن "الجريمة نفذت من قبل ثلاثة أشخاص بآلة حادة سكين، حيث كانوا يرتدون غطاء رأس خلال تنفيذهم الجريمة، وكمعلومة أولية لا يوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع، وبانتظار تقرير الطب العدلي".وتابع انه "جرى تدوين اقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي، والتي هي والدة المجنى عليها".

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