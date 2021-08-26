 عشائر عربية وكردية تنعى مدير شرطة كمارك نينوى

2021/08/26 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -دهوك-الزمان: غيّب الموت فجر اليوم، الخميس، أحد رجالات القوات الأمنية من اصحاب السّير الوطنية الناصعة ، عميد الشرطة، بهاء الدين احمد عمر الحمكي مدير شرطة كمارك نينوى، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ونعت محافظة نينوى وعشائر عربية وكردية الفقيد واشادت بتفانيه في خدمة بلده طوال سنوات عمله الوظيفي ، وفي اصعب الظروف التي […]

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