2021/08/26 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بمسؤول مفرزة “داعشية” وناقل مفارز بعمليتين منفصلتين في الطارمية المركز الخبري الوطني.

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