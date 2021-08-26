2021/08/26 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الأثناء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوضع في كابل ومطارها خطير للغاية.

إلى ذلك حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، من مخاوف خطر وقوع انفجارات أخرى في محيط المطار، داعيا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورا، وأكد عدم وجود أية إصابات في صفوف الفرنسيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: لا إصابات في صفوف رعايانا والوضع في كابل ومطارها خطير للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: لا إصابات في صفوف رعايانا والوضع في كابل ومطارها خطير للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).