حزب العمال و”القيصر” سعيد.. ديمقراطية شعبية ثورية أم بونابارتية شعبوية رجعية؟ - عزيز بن جمعة

2021/08/26 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزيز_بن_جمعة لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى حزب العمال، إعلان رئاسة الجمهورية، من خلال بلاغ إعلامي صدر في عتمات الليل، عن تمديد القرارات الاستثنائية التي اتخذها “القيصر” سعيد في 25 جويلية إلى أجل غير مسمى.ولا أظن أن الشعب التونسي وعموم قواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية سيفاجأ هو الآخر بموقف حزبنا الذي يعتبر هذا التمديد حلقة جديدة في الانقلاب..



لقد تجاوزت حقا نقطة إقناع بعض “اليساريات واليساريين” بصحة موقفنا و ......





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