2021/08/26 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتركز القصف بالمجمل على جبهات مدينة تل تمر بريف محافظة الحسكة، وانسحب جزء منه إلى مناطق في ريف حلب الشرقي وريف الرقة الشمالي، وعلى الرغم أن ذلك ليس بجديد على المنطقة، إلا إنه يأخذ أبعادا تصعيدية على نحو أكبر، بحسب ما قالت "قسد" في سلسلة بيانات.

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