2021/08/26 | 20:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد حسين: الوضع في العراق يختلف عن أفغانستان وليس لدينا حركة مثل طالبان والقوة الأمريكية قليلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/26 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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