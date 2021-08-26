رئيس ’المستقلة للأبحاث’ يتحدث لـ’ناس’ عن أهداف مؤتمر الحوار الوطني

2021/08/26 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب بيان سابق، للمؤتمر، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2021)، فإن "أهداف ورسالة مؤتمر الحوار الوطني تضمنت، أولاً: أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي، وثانياً اعتماد الدستور الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم وعادل، وثالثاً أن تعمل القوى السياسية في الحكومة والبرلمان على ضمان نزاهة الانتخابات، وأن تلتزم الحكومة والبرلمان القادمان بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي الأميركي".

وتضمنت رسالة المؤتمر ضرورة احترام التظاهر والاحتجاج السلمي كحق دستوري مكفول، وتعزيز إمكانيات المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية وتحديد أدوارها ومهامها، ومنع وتجريم الخطاب الطائفي والعنصري بقوانين واضحة، واحترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق.

ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات واسعة بالتنسيق مع القضاء لتدقيق ملفات الفساد منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين، مطالباً الحكومة القادمة بالتعهد بأنهاء ملف التحقيقات بالأحداث التي وقعت خلال تظاهرات تشرين، وتقديم قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما.

وحث المؤتمر على تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنوك.

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، دعوة إلى حوار وطني شامل والابتعاد عن لغة التسقيط السياسي.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021)، "الشعب العراقي ودَّع قداسة البابا بكل حفاوة وتقدير، زيارته كانت نقطة مضيئة جسدت جوهر شعبنا"، مبينا أن "رسالة قداسة البابا وصلت إلى جميع أنحاء العالم".

وأضاف، "رسالة شعبنا وصلت إلى كل شعوب الارض، فلقد عانينا الكثير من الحروب، وسال الدم على أرضنا حتى ارتوت ونشر الموت طوال عقود ظلاله السود في منازلنا".

وتابع، "ليس في نفوسنا سوى معاني الإنسانية الكبيرة، ولقد عشنا سوية طوال أكثر من ستة آلاف سنة وما زلنا معاً".

وقال، "نمسك بيد بعضنا بتعدد دياناتنا ومذاهبنا وقومياتنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني وقداسة البابا".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث، فيما أكد عرض رئيس الوزراء مبادرة للحوار الوطني الشامل.

وقال المكتب الإعلامي بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الأول 2020)، إنه "جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وتابع، "وأكد المجتمعون أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة".

وأشار المجتمعون وفقا للبيان، إلى "دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع، عبر عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور".

وقدّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحسب البيان، "عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها".

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