عمليات سومر تعلن حل نزاع عشائري بسبب فقد حيوانات

2021/08/26 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، الخميس، حل الخلاف العشائري الذي اندلع في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية اثر فقد بعض الحيوانات.

وقال حربية، في تصريح لـNRT اليوم، (26 اب 2021)، ان نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين لسبب جدا بسيط، وهو فقد بعض الحيوانات لدى احدى العشيرتين.

وأوضح، انه "لا توجد اصابات او خسائر بشرية ولا مادية في النزاع، وان القوات الامنية متواجدة منذ الصباح الباكر، وتم انهاء الخلاف بالصلح والتراضي ولا توجد اي مشكلة حاليا".

وبين، ان "النزاع حصل أمس في الليل واليوم الصبح انتهى بعد تدخل القوات الامنية".

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