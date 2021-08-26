العراق: مسؤول حكومي يكشف تعرضه للتهديد بـ'القتل'.. ويطلق تحديا

2021/08/26 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة، اسعد العیداني، الخميس، عن تهدیده بالقتل علی خلیفة ازالة تجاوزات في حي الاندلس.

وقال العیداني، في تسجيل صوتي اطلع عليه NRT اليوم، (26 اب 2021)، انه "عندما كنا نريد ازلة الاندلس ارسلوا رسالة تهديد وقالوا اذا يوصل للاندلس نقتل ونذبح ونصلخ وقلت لهم من فيه الخير فليقتل".

وأضاف "والان انا اقول اكبر رأس يتحدى الدولة نزيل تجاوزه، وبالعكس نحافظ على الفقير، ومن يقول انا املك واعمل واقتل العيداني فاقول له حيا الله، وهذا حتى لو خرجت من المحافظة".

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