كازاخستان.. إصابة 32 شخصا بانفجارات في مستودع عسكري

2021/08/26 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية اليوم الخميس إصابة 32 شخصا جراء 6 انفجارات في مستودع للذخائر شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن حريقا اندلع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في مستودع ذخائر بثكنة عسكرية في منطقة جامبيلسك والعمل مستمر على إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن هناك معلومات عن 32 مصابا طلبوا مساعدة طبية بينهم 10 عسكريين.

وبينت الوزارة أن المستودع يستخدم لتخزين ذخائر هندسية لا تتميز بمدى طيران طويل، وأن حريقا تسبب في وقوع 6 انفجارات بالموقع.

وذكرت أن السلطات بدأت إجلاء الأهالي من المباني الواقعة قرب الثكنة العسكرية.

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