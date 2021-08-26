توضيح من امانة مجلس الوزراء بشأن المحاضرين المجانيين

2021/08/26 | 21:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية باشرت بإجراءات التعاقد وصرف المستحقات المالية لمستحقيها بعد أن توافرت السيولة المالية.

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