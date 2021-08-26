2021/08/26 | 22:03 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون: تفجيرات كابل إرهابية وبربرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/26 | 22:03.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: تفجيرات كابل إرهابية وبربرية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: تفجيرات كابل إرهابية وبربرية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون: تفجيرات كابل إرهابية وبربرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).