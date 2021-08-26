وكالة: هجمات كابل تضع الرئيس الأميركي أمام خيارين

2021/08/26 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أسوشييتدبرس إن الهجمات التي قتلت ما لا يقل عن 12 جنديا أميركيا خارج مطار العاصمة الأفغانية كابل، الخميس، تركت الرئيس جو بايدن أمام خيارين صعبين على نحو متزايد.

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