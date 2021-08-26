لقاء يجمع مستشار الأمن القومي وقائد بعثة الناتو في العراق

2021/08/26 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

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مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يلتقي نائب قائد بعثة الناتو في العراق-----------------

التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، نائب قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق الطيار دونالد بيفس.

وجرى خلال اللقاء، تقييم المرحلة السابقة من عمل بعثة الناتو في العراق، وجهود وزارتي الدفاع والداخلية في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية.

وأكد الأعرجي، أن العراق حريص على الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير قدرات قواته الأمنية، من الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية، للارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية والأمنية وتنفيذ مهامها بمهنية عالية.

كما أشار الأعرجي، إلى أن التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق بدأ منذ عام 2004، واكتسبت قواتنا الأمنية على اختلاف صنوفها خبرة كبيرة، لتطوير عملها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف .

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي26-آب-2021

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