اسياسيل تطلق منصة GameCell الأولى من نوعها في العراق

2021/08/26 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى عشاق الألعاب الإلكترونية بأطلاق آسياسيل منصة GameCell الأولى من نوعها في العراق، بعد توقيع شركة اسيا سيل اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية (IQESF)، لإطلاق منصة للرياضات الإلكترونية تعتمد على شبكة اتصالاتها السريعة في البيانات والانترنت وقاعدة عملائها الواسعة.

وذكرت الشركة في بيان تلقى NRT نسخة منه، انه "في حدث كبير أقيم في قاعة اعدت خصیصا لهذا الحدث في بغداد و وسط اجواء ممیزة، حضر 250 من عشاق البث والألعاب الإلکترونیة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة آسياسيل للإتصالات والإتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية IQESF".

واضاف البيان انه "يمثل هذا الاتفاق رعاية لإطلاق أحدث وأضخم منصة ألعاب باسم GameCell بدعم من آسياسيل وتنفيذ من الإتحاد والتي ستعتبر أول منصة ألعاب الكترونية من نوعها في العراق".

واوضح، ان "منصة GameCell تهدف إلى جمع الأشخاص الذين يستمتعون بالألعاب الإلکترونیة أو مشاهدة الرياضات الإلكترونية أو الذين هم جدد تماما في مجتمع الألعاب ويبحثون عن جو ودي للإنضمام إليه.



تهدف GameCell إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة لعشاق البث ولاعبي أونلاین، سواء كانوا تنافسيين أو وديين أو كلاهما من خلال تقديم أسرع خدمة إنترنت للجيل الرابع (4G) من آسياسيل المتوفرة بأوسع تغطية في العراق، وستقدم منصة آسياسيل الجديدة سلسلة من البطولات الأسبوعية والشهرية والموسمية التي ينظمها الإتحاد "IQESF"، حيث سيتنافس كبار اللاعبين للحصول على العديد من الجوائز المتنوعة والقيمة.

وكان الحدث نفسه أحد أكثر الفعاليات ضخامة من نوعها، من حيث التنظيم والحضور التي شهدتهما بغداد في السنوات الأخيرة.



تم تصميم تجربة شاملة باستخدام موضوعات الألعاب، ومنها أزياء تنكرية، روبوتات عملاقة، محطات الألعاب، معرض لمجسمات شخصيات الألعاب، عروض الضوء والليزر، والبطولات الودية، التي كانت جزءا بسيطا من الأنشطة التي استعملت في الحفل الذي جرى على مساحة هائلة والتي تم تنفيذها وسط بغداد.



یأتي هذا لتأكيد أن آسياسيل تتعهد بخدمة مستخدميها من عشاق البث واللاعبين الإلکترونیین بأفضل الخدمات، وبعد إطلاق الحدث الرائع، وقعت السيدة چرا حسين، المدير التنفيذي لوحدة العمل التجارية في آسياسيل، والسيد حيدر جعفر، رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما.



وستكون آسياسيل شركة الاتصالات العراقية الأولى والوحيدة لدعم محبي الألعاب الإلکترونیة والبث بتقنيتها المتفوقة والإنترنت السريع، في حين سينظم الإتحاد "IQESF" بطولات عديدة على مدار العام مدعومة بخدمة الجيل الرابع من آسياسيل بعد هذه الاتفاقية.

وقالت حسين، ان "اللاعبين وعشاق البث هم قسم كبير من عملائنا.



لفترة من الوقت، لم يكونوا راضين عن سرعة الإنترنت المقدمة بسبب حدود قدرة الجيل الثالث، لكن منذ إطلاق خدمات الجيل الرابع من آسياسيل ومباشرة بعد الترخيص الرسمي الحكومي قبل بضعة أشهر، تغيرت الأمور كثيرًا حيث تمكنا من تلبية احتياجات عملائنا من سرعة البيانات"، صرح السيد عمر فالح، مدير العلاقات العامة والاتصال في آسياسيل "إستمعنا إلى احتياجاتهم، وعززنا خدماتنا على مدار الساعة لتحسين سرعة البيانات بطريقة تخدم حاجة المستخدمين، وخاصة مجتمع الألعاب والبث.



نحن نعلم أن الجمهور التقني وجمهور الألعاب الإلكترونية لم ينظر إليهما المجتمع بلطف دائماً؛ ومع ذلك، فإن آسياسيل سعيدة بتبني هذه الشريحة الفعالة وأن تكون الشركة الوحيدة للاتصالات التي تدعمها وتكرس منتجاتها وخدماتها لخدمة هذه الشريحة بشكل أفضل.



وقد أثمر العمل الشاق الذي قمنا به مؤخرًا، حيث احتلت آسياسيل للتو المرتبة الأولى في العراق من حيث السرعة والتغطية.



نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع الاتحاد العراقي للألعاب الإلكترونية كنية حقيقية من آسياسيل لدعم مجتمع الألعاب الإلكترونية.



منصة GameCell، التي أطلقناها اليوم، هي مكان للاعبين وعشاق البث للتجمع ولعب الألعاب وتبادل الخبرات والمشاركة في البطولات حيث سنقوم، كآسياسيل، بتقديم الرعاية المادية والدعم الفني واستضافة مركز البيانات ودعم مطوري الألعاب والعديد من المفاجآت القادمة.



وستحرص آسياسيل على تغيير وجهة نظر المجتمع تجاە لاعبي الرياضات الإلكترونية".

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية السيد حيدر جعفر: "يشرفنا أن نتلقى الدعم من شركة عراقية كبرى وأسرع شركة اتصالات في العراق – آسياسيل.



لطالما كان لاعبوا اونلاین واصحاب البث مخلصين لعلامة آسياسيل التجارية، حتى قبل هذه الالتفاتة الكبيرة.



توفر آسياسيل إنترنت سريع مستقر نحتاجه كلاعبين للعب الرياضات الإلكترونية الخاصة بنا.



هناك حاجة ماسة إلى المنصة "GameCell" الجديدة التي سنديرها لآسياسيل.



نحن سعداء أن آسياسيل تدعمنا ماديًا وتكنولوجياً.



الألعاب الآن أسرع مع آسياسيل".

جدير بالذكر ان آسياسيل شركة رائدة في مجال الاتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق.



جاوزت قاعدة المشتركين فيها ١٤.٧ مليون مشترك اعتبارا من الأول من كانون الثاني، ٢٠٢١.



تقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية.



وتغطي شبكتها أكثر من ٩٩٪ من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولًا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق.



منذ كانون الثاني، ٢٠١٥، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.



بحلول منتصف عام ٢٠٢١، تم اعتماد آسياسيل لتكون أسرع خدمة للجيل الرابع 4G في العراق من قبل مؤسسة Speedchecker® وتغطية الإنترنت الأكثر شمولا من قبل مؤسسة Ookla® العالميتين.

نبذة عن IQESF

الاتحاد العراقي للرياضات الإلكترونية (IQESF) هو هيئة وطنية غير ربحية (قيد التسجيل) أثبتت أنها تعزز الرياضات الإلكترونية، وتزيد من مستوى الوعي بها، وتحسن توحيدها في العراق، وتلهم المواهب المحلية المستقبلية.



تهدف الهيئة إلى دعم أنشطة الرياضات الإلكترونية في العراق وتقديم الخبرة والمشورة.



وهي تركز على المستوى الشعبي للرياضات الإلكترونية وليست هيئة حاكمة.

وبما أن IQESF منظمة غير ربحية، فإن جميع الإيرادات المتولدة تعود إلى إدارة المنظمة وتمويل الرياضات الإلكترونية الشعبية، بما في ذلك إدارة البطولات للمدارس والكليات، ودعم إنشاء الأندية وغيرها من المبادرات.

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