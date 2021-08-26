تسييس الدين - حسن مدن

2021/08/26 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في الأصل، فإن رفاعة الطهطاوي كان إماماً، حين ابتعث عام 1826 إلى فرنسا ضمن بعثة عددها أربعون طالباً أرسلها محمد علي باشا إلى هناك لتلقي العلم واكتساب أسباب النهضة، ليفيدوا منها، بعد عودتهم، في تحقيق نهضة مصر.



وكانت المهمة الموكولة له هي أن يتولى إمامة المبتعثين، وحضهم على التمسك بواجباتهم الدينية، خشية أن تأخذهم الحياة في فرنسا بعيداً عن ذلك.ولم يتخل الطهطاوي عن مهمته تلك في فرنسا، ولكنه، إ ......





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