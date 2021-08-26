الثرثرة ضد الإبداع ! - سامي عبد الحميد

2021/08/26 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد شاهدت قبل أيام عملاً مسرحياً عراقياً أخرجه مخرج شاب كانت الثرثرة في جميع عناصر الانتاج هي الطاغية والتكرار الممل هو الملح البارز حتى كاد المتفرج أن يجزع.



ونقصد بالثرثرة هنا الإفراط في القول والفعل والإفراط في الشكل الفني كالإفراط بالطعام الذي يقود إلى التخمة والى المرض أحياناً.تبدأ الثرثرة في ذلك العمل من النص حيث يدور الحوار بين الشخصيات وهم من جنسيات عربية وفتاة فرنسية، حول فكرة واحدة لا تتط ......





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