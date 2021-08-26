في الذكرى 37 للشهيدين الدريدي وبلهواري - حسن أحراث

2021/08/26 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث يكتب الكثيرون عن الشهداء ويتحدث الكثيرون عن الشهداء، ودائما بالتمجيد والتعظيم.



وهناك من يتجاوز عتبة الإطراء الى تناول تجارب الشهداء ومواقفهم، ودائما بالإيجاب؛ ونادرا جدا ما يكون العكس.بالفعل، الشهداء يستحقون التمجيد والتعظيم، إلا أن السؤال المؤرق هنا هو: هل كل من يكتب عن الشهداء وكل من يتحدث عن الشهداء مخلص للشهداء ووفي لهم ولقضيتهم؟الجواب لا يحتاج الى كثير عناء (IL FRAPPE AUX YEUX).



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