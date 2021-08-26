القيادة المركزية تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الأميركي في هجمات كابل

2021/08/26 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز إن عدد الجنود الأميركيين الذين يُعتقد أنهم قتلوا في تفجيرات كابول، الخميس، ارتفع إلى 12 جنديا، وفقا لما أفاد به مسؤولون أميركيين.

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