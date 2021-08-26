عقم التفكير السليم - سعود سالم

2021/08/26 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٦-;-٨-;- - عقم التفكير السليمبطبيعة الحال هذا الإحساس بالذنب ليس جديداعلى الثقافة الغربية، لأنها ثقافة قامت على القوة والعنف، عكس ما يدعيه نيتشة بأنها ثقافة تجسد "روح العبيد" بإعتبار المسيحية هي ديانة الضعفاء الذين يقابلون العنف بالتسامح والصفح والغفران.



تاريخ الحضارة الغربية تاريخ دموي حافل بالمجازر والمشانق والحرائق والإبادة الجماعية لبقية الشعوب، أحتل كل بقاع ا ......





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