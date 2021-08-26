المنطقة تترنح فوق صفيح ساخن - سنية الحسيني

2021/08/26 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تترنح المنطقة فوق صفيح ساخن، اذ أن مساعي إسرائيل من جهة ومساعي حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان وإيران من جهة أخرى لتغير قواعد الاشتباك وزعزعة توازن الردع القائم ضمن معادلة الصراع في المنطقة من شأنه أن يؤثر سلباً على الحالة الأمنية الهشة فيها، وقد يقود إلى حرب، لا تسعى إليها أي من الأطرف.



اعتمدت إسرائيل منذ نشأتها على عقيدة أمنية قوامها القوة النوعية الكبيرة والقدرة الاستخبارية العالية، ......





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