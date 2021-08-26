هل ستكون الحكومة المقبلة خالية من التيار الصدري؟.. إجابة من المسعودي

2021/08/26 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن انسحاب الصدر من الإنتخابات دفع بعض القوى السياسية للمطالبة باجراء العملية مبكراً، رغم قناعتهم بأن الفائزين لن يبنوا الدولة، لافتاً إلى أن "كل شيء وارد في العملية السياسية"، وذلك في معرض حديثه عن تشكيل حكومة بعيدة عن التيار الصدري.

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وقال المسعودي خلال حوار أجرته معه الزميلة، سحر عباس، تابعه "ناس" (26 اب 2021)، إن "القوى السياسية ذهبت اعلاميا لاجراء انتخابات مبكرة بعد انسحاب التيار الصدري رغم أنهم لا يؤيدون انتخابات مبكرة أو غير مبكرة ويعلمون أن المشاركة ستكون ضئيلة والفائزين لن يبنوا الدولة".

وأضاف أن "القوى السياسية تحاول ان تسوق نفسها انتخابيا بمسميات جديدة لكنها لا تحتوي مشروعا ومضمونا جديدا..



البعض يقولون سيتم تغيير الدولار وهم نفسهم من صوتوا على هذا القرار".

وأوضح أن "اغلب الاحزاب التقليدية تمتلك مقدرات هائلة وكبيرة وطيلة السنوات المنصرمة كانت تشكل قواعد اقتصادية رهيبة وتمتلك القدرة على الاستحواذ على مقاليد السلطة، ومقاعد نيابية اكبر وبالتالي تذهب للحصول على وزارات وهيئات مستقلة ومحافظات".

وقدم المسعودي تحديا للقوى السياسية، أن "تقدم تعهدا بتطبيق المادة 76 ثانيا من الدستور والتي تسمح لرئيس الوزراء تشكيل الكابينة الوزارية"، متهما "حزب الدعوة بالاستحواذ على جميع الحكومات السابقة سواء حكومات الجعفري أو العبادي أو المالكي".

ولفت إلى أن "جميع القوى السياسية لا تدخل في حوارات مع بعضها في الوقت الحالي – يلتقون يوميا والجميع يعرف ماذا يريد الطرف الاخر"، قائلا، إن "الحوارات الوطنية سبق وان رصدت لها المليارات وتم هدرها بسبب اللاعيب الاميركية والاقليمية".

وتابع المسعودي، انه "دول الجوار وواشنطن جميعهم لا يسعون لاستقرار العراق"، مبيناً أن "بعض الجهات كانوا اداة لتدمير البلد".

وشدد النائب على ضرورة "نزع ثوب الطائفية والقومية السياسية والذهاب باتجاه بناء دولة وليس سلطة"، موضحاً أن "قرار الصدر كان متخذاً من قبل 6 اشهر حينما تحدث عن ذهاب العملية السياسية الى اتجاه غير صحيح فضلا عن تقديمه مشاريع لم تطبق".

وعن إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة بعيداً عن التيار الصدري، قال المسعودي إن "العملية السياسية كل شيء فيها وارد".

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