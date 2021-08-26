2021/08/26 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، نائب قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق الطيار دونالد بيفس.

وقال بيان لمستشارية الامن القومي تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء، تقييم المرحلة السابقة من عمل بعثة الناتو في العراق، وجهود وزارتي الدفاع والداخلية في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية".

وأكد الأعرجي، حسب البيان أن "العراق حريص على الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير قدرات قواته الأمنية، من الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية، للارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية والأمنية وتنفيذ مهامها بمهنية عالية".

اشار الأعرجي، إلى أن "التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق بدأ منذ عام 2004، واكتسبت قواتنا الأمنية على اختلاف صنوفها خبرة كبيرة، لتطوير عملها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي وقائد بعثة الناتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي وقائد بعثة الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).