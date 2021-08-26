متى ينتهي الصيف في العراق ؟

2021/08/26 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس، انتهاء حقبة الصيف القاسية خلال نهاية الثلث الأول من الشهر المقبل، فما يستمر الطقس حارا ومشمسا الأيام المقبلة.

وقال السلامي في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم): "يستمر تأثر البلاد بالمرتفع الجوي شبه المداري، ليكون الطقس في المناطق كافة مشمساً وحاراً، خصوصا في مدن الفرات الاوسط والجنوب".

وأوضح السلامي، أن "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة 20-30 كم في الساعة، لتنشط إلى 50 كم في الساعة في محافظات البصرة وميسان وذي قار، وواسط، مع فرص لتصاعد الغبار الخفيف".

وأضاف ان "درجات الحرارة العظمى ستكون غداً مقاربة لما سجل هذا اليوم، ومن المتوقع ان تسجل دهوك 40، الموصل 43، أربيل 42، كركوك 42، السليمانية 39، صلاح الدين 45، ديالى 45، الأنبار 43، بغداد 46، كربلاء 44، بابل 46، الديوانية 47، واسط 47، النجف 47، السماوة 47، ميسان 48، ذي قار 48، البصرة 49".

ولفت الى انه "من المتوقع ان يلتمس العراق تغييراً من ناحية الحرارة، وأول التغييرات هي انزلاق كتلة أكثر اعتدالاً لتتعمق في أجوائنا نهاية الثلث الأول من الشهر، أو قبل ذلك الوقت، لتسبب انخفاضا في درجات الحرارة، ومعها تنتهي الحقبة الصيفية القاسية".

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