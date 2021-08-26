منتخب الشباب يتغلب على منتخب الناشئين ودياََ

2021/08/26 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /تغلبَ منتخب الشباب على منتخب الناشئين بهدفٍ من دون مقابل في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في ملعب نادي التاجي.وأحرزَ هدف المباراة الوحيد اللاعب (محمد جميل) في الشوط الثاني من المباراة.وبادرَ مدربا المنتخبين (عماد محمد وحسن كمال) في المباراة على منح الفرصة لأغلب اللاعبين من أجل تحقيق أقصى فائدة فنية من المواجهة.وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة المباريات التي يخوضها منتخب الشباب، وكذلك منتخب الناشئين، تحضيراََ للاستحقاقات الخارجية المقبلة./انتهى

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