البنتاغون: مقتل 12 جنديا أميركيا وجرح 15 آخرين جراء الهجومين اللذين وقعا في محيط مطار كابل

2021/08/26 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / عن مقتل 12 جنديا أميركيا وجرح 15 آخرين جراء الهجومين اللذين وقعا في محيط مطار كابل.وقالت الوزارة في بيان ان القوات الأميركية تتعامل بجدية مع تهديدات تنظيم داعش.واضاف البنتاغون: سنواصل تقديم المساعدة لمن يود الخروج من كابل./انتهى9

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