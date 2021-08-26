2021/08/26 | 22:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ شدد المحلل السياسي هشام جوناي يوم الخميس، على ضرورة تقسيم الحقوق مع دول الجوار مجددا في ملف المياه.وأضاف جوناي في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ أن تركيا لا تعترف بالحكومة السورية بل تعتبرها غير شرعية ولا تتعامل معها. وتابع أنه يجب عدم ترك حقوق الدول رهينة بيد الحكومة التركية، لافتا الى انه لا […]

ظهرت المقالة محلل سياسي يدعو لإدخال وسيط بين العراق وتركيا لحل ملف المياه أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يدعو لإدخال وسيط بين العراق وتركيا لحل ملف المياه) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يدعو لإدخال وسيط بين العراق وتركيا لحل ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).