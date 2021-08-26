“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم كابل

2021/08/26 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة “رويترز”، الخميس، عن مجموعة على موقع “تيليغرام” قولها، إن تنظيم “داعش” أعلن عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل وأوقعا عشرات القتلى والجرحى.

وكان قائد القوات المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، اعلن الخميس، أن انتحاريين يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش نفذا هجوم كابل.

وقال ماكينزي في تصريحات صحافية، إن “داعش لن تمنعنا من استكمال مهمتنا في أفغاستان”.

وأضاف قائد القوات المركزية الأميركية أن “التقديرات تشير إلى أن نحو ألف مواطن أميركي لا يزالون في أفغانستان”.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

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