محلل سياسي: هناك إشارات بأن المرجعية الدينية العليا تؤيد المشاركة في الواسعة في الانتخابات

2021/08/26 | 23:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد جمعة العطواني رئيس مركز افق للتحليل السياسي يوم الخميس، على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة والتي صرح بها السياسيون أمام الجمهور. وقال العطواني في حديث لبرنامج حصاد الأيام؛ إنه يجب إعطاء ضمانات للمواطن العراقي تشجعه على التصويت. ودعا العطواني إلى العمل على ميثاق شرف وتنافس شريف يوجه العملية الى مسارها الصحيح. وأشار […]

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