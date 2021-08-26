2021/08/26 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن اعتقال ثلاثة متهمين من ضمنهم امرأة تحمل بندقية كلاشنكوف مع الة جارحة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "اثناء تفتيش العجلات المارة ضمن سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد واثناء تفتيش احد العجلات وبداخلها رجلين وامرأة وللشك الحاصل بسبب ادعاء احدهم بانه مريض حيث تم ملاحظة إخفاء السيدة التي معهم شيء ما تحت عبائتها".

وأضافت أن هذا الامر "استدعى امر السيطرة وعناصرها الاصرار على تفتيش السيدة من قبل العنصر النسوي حيث تم ضبط بندقية كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد و٥٥ اطلاقة وطبر وهراوة مخبأة تحت عبائتها"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة تحمل بندقية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة تحمل بندقية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).