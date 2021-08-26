2021/08/26 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ بين عماد جميل عضو الدائرة الإعلامية للمفوضية العليا للانتخابات اليوم الخميس، أن إجراءات المفوضية هي عملية اختيار الكوادر، مشيرا إلى اختيار 308 آلاف موظف لاتمام العملية وان الاختيار كان من موظفي الدولة وخريجي الكليات .وأوضح جميل في حديث لبرنامج حصاد الايام؛ ان اعلان النتائج الكترونيا وتسليمها الى الأحزاب من إجراءات الشفافية للمفوضية، […]

ظهرت المقالة مسؤول في المفوضية: لدينا 20 فريق رصد مختص لمتابعة الخروق الانتخابية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في المفوضية: لدينا 20 فريق رصد مختص لمتابعة الخروق الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في المفوضية: لدينا 20 فريق رصد مختص لمتابعة الخروق الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).