بيان من وزير الدفاع الأميركي بعد هجوم المطار في كابل

2021/08/26 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، عن "خالص تعازيه" لأحباء وزملاء جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات في العاصمة كابل الخميس.

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