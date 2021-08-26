الإمارات تبدأ استضافة عائلات أفغانية مؤقتًا.. وتعلن تسهيلها إجلاء قرابة 40 ألفا من أفغانستان

2021/08/26 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الإمارات في استضافة عائلات أفغانية تضم نساءً وأطفالا بصفة مؤقتة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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