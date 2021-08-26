يغتالني صمت البكاء ……. - منصور الريكان

2021/08/26 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان 1كيفَ السبيلُ إليها فهي فاتنةٌقد أوقدتْ نارها في مهجتي ودميْتصارعُ الحبَّ في أفيائها علناًحتى توارى سلام الله مُلأ فميْوخاتمُ الوجد يندى من سلاستهاويستريحُ خطابي صحوها عدميْويستر ُالبوحَ خدر ُالمرتجى شجناًأنْ لا أبوحَ لعشقٍ قلتُ أبتسميْقوليْ لقلبٍ تمادى كيفَ أسترهُمن العراةِ ومنْ محسور في ألميْإنديْ البصيرةَ والتشويقَ شرنقةًهزّيْ ......





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