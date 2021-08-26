أوريكة - سعد محمد موسى

2021/08/26 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى مقامات المدن والموسيقىالجزء السادسإن الرحلة ووجهة السفر هذه المرة كان مبتغاها الى أحضان الطبيعة ومساقط الشلالات والجبال والهضاب باتجاة (أقليم الحوز) نحو واحة جمال القرى المراكشية (أوريكة) والتي كان أصل تسميتها بالاماريغي (يوريكن).



يخترقها (نهر أوريكة) وسط واد تنبع مياهه الرقراقة المتدفقة من جبال الاطلس وعادةً ما يزداد منسوب تلك المياه في موسم ذوبان الثلوج التي تكلل قمم جبال أطلس، و ......





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