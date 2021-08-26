ريال مدريد يرفع عرضه لشراء مبابي

2021/08/26 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ رفع ريال مدريد عرضه المالي لشراء كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.فقد كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، أن النادي الملكي رفع عرضه للحصول على خدمات النجم الفرنسي إلى 170 مليون يورو.بينما نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مصادر داخل النادي الإسباني، أن العرض المدريدي ارتفع إلى 180 مليون يورو، ليوازي قيمة ما دفعه بي إس جي لضم مبابي من موناكو في صيف 2017.وكان ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، قد ألمح أمس، في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أن مبابي يرغب في الرحيل، رافضا بيع اللاعب الفرنسي لريال مدريد مقابل 160 مليون يورو.وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه وعد مسؤولي ناديه بأنه لن يرحل مجانا، وفقا لتأكيدات ليوناردو./انتهى9

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