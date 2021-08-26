2021/08/26 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت حركة طالبان ان الانفجار الذي سمع في كابل كان تفجيرا محكوما من الجيش الأميركي وهو يدمر ذخيرة.وكانت مصادر اعلنت عن وقوع انفجار ضخم جديد في المنطقة المحيطة بمطار كابل./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان : الانفجار الذي سمع في كابل كان تفجيرا محكوما من الجيش الأميركي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان : الانفجار الذي سمع في كابل كان تفجيرا محكوما من الجيش الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).