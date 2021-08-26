الخارجية العراقية توضح سبب عدم دعوة دمشق لـ'قمة بغداد'

2021/08/26 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، سبب عدم دعوة دمشق إلى قمة بغداد هو لإبعاد الخلافات.

وقال حسين، في مقابلة متلفزة على "روسيا اليوم"، (26 اب 2021)، إن "سوريا قضية خلافية دوليا وإقليميا والأخوة السوريون يتفهمون موقفنا بعدم دعوة دمشق إلى الاجتماع لإبعاد الخلافات".

وأضاف، ان "الغاية من قمة بغداد هو لتخفيف التوتر في المنطقة يفضي إلى تخفيف الاحتقان في الداخل العراقي، ولعبنا دورا في تحقيق اللقاءات الثنائية بين وفود سعودية وإيرانية".

وتابع، أن "الحكومة العراقية تتوقع حضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية إلى اجتماع بغداد السبت المقبل".

وبين حسين، أن "واشنطن ستشارك على مستوى السفير مثل بقية دول العشرين المدعوة للاجتماع ويهمنا مشاركة دول الجوار بالأساس، وكذلك نتطلع لمشاركة جامعة الدول العربية".

وأردف، أن "الكاظمي أجل زيارته إلى موسكو لانشغاله بالإعداد لاجتماع بغداد، وقد أوضحنا السبب للمسؤولين الروس".

ومن المقرر انعقاد مؤتمر قمة بغداد السبت المقبل، لمناقشة ملفات تخص العراق ودول المنطقة، بمشاركة 9 دول هي تركيا وإيران والسعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر والكويت وفرنسا، كما ستحضره الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

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