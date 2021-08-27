تنظيم داعش - خراسان يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدامي قرب مطار كابول

2021/08/26 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم داعش - خراسان تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابول يوم الخميس.

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