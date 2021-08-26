داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في كابل

2021/08/26 | 23:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تنظيم ”داعش“، عبر ”وكالة أنباء أعماق“ التابعة له، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول، الخميس.

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وقال التنظيم إن ”عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف القوات الأمريكية والمتعاقدين المتعاونين معهم، بتفجير استشهادي في العاصمة كابول“.

ونقلت الوكالة عما وصفتها بمصادر عسكرية قولها، إن ”مقاتلا من داعش تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية… واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي عند مخيم باران قرب مطار كابول، وفجّر حزامه الناسف وسطهم؛ ما أسفر عن سقوط نحو 60 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، بينهم عناصر من طالبان“.

الت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن ”عددا“ من الجنود الأمريكيين قتلوا.



في حين أكد الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم أدى إلى مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين.

ولا توجد حصيلة مكتملة لعدد المدنيين الأفغان الذين قتلوا في الهجوم، لكن لقطات مصورة نشرها صحفيون أفغان أظهرت تناثر عشرات الجثث لأشخاص قتلوا وسط الحشود التي تجمعت خارج المطار.

وقالت عدة دول غربية، إن عمليات إجلاء المدنيين جوا انتهت فعليا الآن، مع إغلاق الولايات المتحدة أبواب المطار؛ ما يعني إغلاق طريق الخروج أمام عشرات آلاف الأفغان الذين عملوا مع الغرب على مدى عقدين.

المصدر: رويترز

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