الاعلام الامني: القبض على ارهابي وهروب اخر بعد الاشتباك معهما في صحراء الانبار

2021/08/26 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن القاء القبض على ارهابي وهروب اخر بعد الاشتباك معهما في صحراء الانبار.وذكر بيان للخلية انه بعملية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة تم التاكيد فيها على وجود عجلة للارهابيين ستسلك عمق الصحراء بالانبار ، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد العجلة التي يستقلها ارهابيان اثنان في عمق الصحراء جنوب الطريق السريع( طريبيل ) مما استوجب ملاحقتها من قبل قوة برية واستخبارية وتم الاشتباك مع الارهابيين الامر الذي اضطرهما للتوقف وهروب احد الارهابيين بينما تمت محاصرة الاخر والقبص عليه وبصحبته سلاح M4 مع العجلة وهو احد الارهابيين الصادرة بحقهم مذكرتي قبض قضائية .واضاف ان القوات الأمنية تقوم بعملية تفتيش للمنطقة لالقاء القبض على الارهابي الاخر ./انتهى9

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